Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti monte au créneau pour Hazard !

Publié le 28 janvier 2022 à 20h10 par D.M.

Coéquipier d'Eden Hazard en sélection, mais aussi au Real Madrid, Thibaut Courtois s'est exprimé sur sa situation en Liga, mais aussi sur son niveau de jeu cette saison.

« Si on compte sur Hazard la saison prochaine ? Oui, c'est dans la planification de la prochaine saison » confiait Carlo Ancelotti en conférence de presse. Mais la place d’Eden Hazard est loin d’être assurée. Selon les informations de la presse espagnole, le Real Madrid envisagerait de se séparer d’Eden Hazard à la fin de la saison. Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, l’ailier a été régulièrement éloigné des terrains en raison de soucis musculaires. Mais malgré ces absences répétées, les joueurs du Real Madrid continuent de le soutenir à l’image de Thibaut Courtois.

« Il s'entraîne très bien »