Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 28 janvier 2022 à 19h10 par P.L. mis à jour le 28 janvier 2022 à 19h18

Depuis les arrivées de William Saliba et Luan Peres, Alvaro Gonzalez dispose d'un temps de jeu très restreint. L'OM souhaiterait donc s'en séparer dès cet hiver, ce que l'Espagnol ne verrait plus d'un mauvais oeil.

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé. Si ces recrues de l’été dernier ont fait quelques heureux, comme Jorge Sampaoli, certaines ont nui à des éléments importants du vestiaire phocéen. Ainsi, le recrutement de William Saliba et de Luan Peres a rapidement poussé Alvaro Gonzalez sur le banc des remplaçants. Pourtant titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM, et véritablement apprécié par le public marseillais, l’Espagnol dispose désormais d’un temps de jeu très restreint. De ce fait, le pensionnaire de Ligue 1 souhaiterait s’en séparer cet hiver, chose contre laquelle le joueur de 32 ans ne serait plus opposé.

Déçu par l’OM, Alvaro est désormais ouvert à un départ