Mercato - Barcelone : Laporta a fait une annonce fracassante à Dembele !

Publié le 28 janvier 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour prolonger. Lors de sa dernière réunion avec le clan Dembele, le Barça aurait fait clairement savoir qu'un départ au mois de janvier était la meilleure option possible. Toutefois, Xavi n'aurait toujours pas reçu la moindre réponse de la part de l'agent d'Ousmane Dembele.

Lors de l'été 2017, Ousmane Dembele a quitté le Borussia Dortmund et s'est engagé en faveur du FC Barcelone. Orphelin de Neymar, parti pour 222M€ au PSG, le Barça a décidé de miser sur l'attaquant français pour assurer sa succession. Toutefois, les blessures à répétition d'Ousmane Dembele l'ont empêché de remplir sa mission. Et alors que le champion du monde français sera en fin de contrat le 30 juin, le Barça risque de le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Pour éviter ce terrible scénario, Xavi et Joan Laporta auraient tenté le tout pour le tout. Toutefois, les deux camps n'auraient toujours pas réussi à trouver un terrain d'entente pour prolonger leur aventure. Une situation qui pourrait provoquer le départ d'Ousmane Dembele cet hiver.

Xavi veut se débarrasser d'Ousmane Dembele pour recruter cet hiver

Conscient que le risque de voir Ousmane Dembele partir librement et gratuitement le 1er juillet est de plus en plus grand, le FC Barcelone aimerait désormais le vendre lors de ce mercato hivernal. Et ce, pour récupérer au moins quelques millions d'euros pour la vente de son numéro 7. D'ailleurs, Mateu Alemany a déjà clairement affiché les intentions du FC Barcelone dernièrement. « Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible », a-t-il expliqué. Mais qu'en pense Ousmane Dembele et son entourage ? D'après les indiscrétions de la Cadena Ser , divulguées ce jeudi, le clan Ousmane Dembele serait ouvert à un départ d'ici la fin du mois de janvier depuis la dernière réunion entre l'agent Moussa Sissoko et la direction du Barça. Une rencontre au cours de laquelle le FC Barcelone a fait passer un message clair.

Le Barça attendrait toujours une réponse du clan Dembele