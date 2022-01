Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala lâche un premier message fort après son arrivée !

Publié le 28 janvier 2022 à 16h15 par B.C.

Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’AS Saint-Etienne. Le défenseur central est revenu sur sa décision de rejoindre un club en grande difficulté.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ASSE compte sur ce mercato hivernal pour espérer se sauver à l’issue de la saison. Pascal Dupraz s’est déjà montré très actif avec cinq renforts au compteur, à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala. Libre depuis son départ du FC Valence en fin de saison dernière, le défenseur de 30 ans s’est engagé jusqu’en juin prochain avec l’AS Saint-Etienne. Présenté à la presse ce vendredi, Eliaquim Mangala a justifié sa décision.

« Il y a quelque chose à faire »