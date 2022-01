Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge enfin pour Aubameyang !

Publié le 28 janvier 2022 à 15h00 par G.d.S.S.

Plus que jamais en instance de départ du côté d’Arsenal, Pierre-Emerick ferait actuellement l’objet de deux offres XXL sur le marché des transferts en provenance du FC Barcelone et de la Juventus Turin.

Ça sent la fin entre Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal ! Le buteur gabonais de 32 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Gunners , se trouve dans une situation pour le moins compliquée et devrait logiquement changer d’air avant la fin du mercato hivernal. De nombreux courtisans ont d’ailleurs été annoncés sur ses traces, comme le PSG, l’Atlético de Madrid, Al-Hilal ou encore l’OM. Mais ce sont finalement deux autres écuries qui devraient se disputer la signature d’Aubameyang dans les prochains jours…

Barcelone et la Juventus s’activent pour Aubameyang !