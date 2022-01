Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Robert Beric dit tout sur un retour à Saint-Etienne !

Publié le 28 janvier 2022 à 18h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Etienne en ce mois de janvier, Robert Beric est sorti du silence concernant son avenir.

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, Pascal Dupraz s’est déjà montré très actif pour se renforcer. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont rejoint le club forézien, tout comme Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala, mais l’ASSE travaille encore sur l’arrivée d’un attaquant comme l’a confirmé ce vendredi Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts : « Pour l’attaquant, on ne veut pas faire un choix par défaut ni se tromper car ça peut foutre un vestiaire en l’air (...) On aurait aimé faire un attaquant rapidement mais on est aussi dépendant des joueurs, des clubs. Forcément on cherche depuis un moment. On pensait l'avoir trouvé. » Parmi les cibles évoquées dans le secteur offensif, on retrouve notamment Robert Beric, un nom bien connu des Stéphanois puisque le Slovène de 30 ans a évolué du côté de Geoffroy Guichard entre 2015 et 2020. « Il y avait une volonté de faire revenir Beric avec un attelage nouveau. Mais j’en dis trop, je vais me faire désosser », a indiqué Pascal Dupraz en conférence de presse, avant que Loïc Perrin en dise davantage : « Pour Beric, il y a avait une volonté deux parties mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord et il a choisi un autre projet. » À l’occasion d’un entretien accordé à Foot Mercato, l’ancien stéphanois a expliqué pourquoi son retour ne se fera pas dans ce mercato hivernal.

« Je n’ai pas senti que j’étais la priorité du club »