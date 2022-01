Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente inespérée débloquée grâce à Mourinho ?

Publié le 28 janvier 2022 à 10h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu afin de compenser le départ probable d'Amadou Diawara, l'AS Roma se serait vu proposer les services du milieu de terrain du PSG Danilo Pereira.

Bien décidé à dégraisser son effectif, notamment au milieu de terrain, afin d'attirer Tanguy Ndombele, le PSG est toutefois en grande difficulté pour trouver preneur à ses indésirables que sont Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Toutefois, une solution pourrait venir de la Serie A où l'AS Roma cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu en vue du probable départ d'Amadou Diawara, très convoité sur le marché.

José Mourinho veut Danilo Pereira