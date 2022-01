Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Ndombele… Que doit faire Leonardo ?

Publié le 29 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le PSG a coché le nom de Tanguy Ndombele en ce mois de janvier. Cependant, ce dossier pourrait être relancé par l’intérêt de Leonardo pour Paul Pogba.

Depuis plusieurs jours, le PSG discute avec Tottenham au sujet de Tanguy Ndombele. L’ancien joueur de l’OL, en manque de temps de jeu chez les Spurs , apparaît comme la priorité de Leonardo dans ce mercato hivernal. Cependant, le PSG est encore loin d’avoir bouclé ce dossier puisque le club parisien aurait décidé de temporiser en raison de ses difficultés à dégraisser. Ander Herrera, Danilo Pereira, Leandro Paredes ou encore Georginio Wijnaldum ne semblent pas enclins à partir, et cela bloquerait les plans du PSG. Mais en interne, des doutes apparaissent également au sujet de Tanguy Ndombele.

Ndombele cet hiver, ou un autre milieu l’été prochain ?