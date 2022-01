Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes, Wijnaldum... Deux dossiers chauds de Leonardo relancés ?

Publié le 28 janvier 2022 à 12h15 par D.M.

Annoncés sur le départ lors de ce mois de janvier, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum susciterait l'intérêt du Napoli, qui recherche un milieu de terrain.

Le PSG touche au but pour Tanguy Ndombélé. Selon les informations de RMC Sport, les négociations avec Tottenham avancent dans le bon sens. L’international français pourrait débarquer dans la capitale sous la forme d’un prêt de six mois avec option d’achat. Une arrivée, qui pourrait compliquer la tâche de Leandro Paredes et de Georginio Wijnaldum, en manque de temps de jeu cette saison. Les deux joueurs ont d’ailleurs été annoncés sur le départ lors de ce mois de janvier.

Paredes et Wijnaldum dans le viseur du Napoli