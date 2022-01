Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verdict imminent pour la prochaine recrue de Leonardo !

Publié le 28 janvier 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que les négociations semblent avancer à grands pas entre le PSG et Tottenham pour boucler le prêt de Tanguy Ndombele, le verdict pourrait tomber dans les prochaines heures.

En attendant de savoir si le PSG bouclera d’autres départs en plus de ceux de Rafinha (Real Sociedad) et Sergio Rico (Majorque), Leonardo s’active plus que jamais pour l’arrivée de Tanguy Ndombele ! Le club de la capitale et Tottenham auraient bien avancé dans leurs négociations ces dernières heures, et le PSG semble bien parti pour rafler la mise avec le milieu de terrain français de 25 ans sur les bases d’un prêt avec option d’achat et une prise en charge intégrale de son salaire.

Réponse ce vendredi pour Ndombele ?