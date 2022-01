Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele, Alli... Leonardo connait déjà le verdict !

Publié le 27 janvier 2022 à 20h10 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, le PSG aimerait s'offrir les services de Tanguy Ndombele et de Dele Alli. Désireux de se débarrasser de ses deux joueurs, Tottenham serait confiant de pouvoir les envoyer en prêt d'ici la fin du mois de janvier.

Alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, le PSG aimerait révolutionner son milieu de terrain. Séduit par Tanguy Ndombele et Dele Alli, le club de la capitale souhaiterait les recruter tous les deux d'ici la fin du mois de janvier. Et comme l'a révélé 90min il y a quelques jours, Leonardo aurait une idée en tête pour récupérer les deux joueurs de Tottenham d'un seul coup. En effet, le directeur sportif du PSG aurait imaginé une opération colossale incluant Tanguy Ndombele, Dele Alli Georginio Wijnaldum et Julian Draxler.

Tanguy Ndombele et Dele Alli assurés d'être prêté cet hiver ?