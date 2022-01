Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Ndombele… Ils ne font pas l’unanimité au PSG !

Publié le 29 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Avec Ousmane Dembélé et Tanguy Ndombele, le PSG pourrait amener des éléments français à son effectif actuel. Problème, il existerait certains doutes à Paris autour de ces joueurs.

Alors que le PSG n’hésite pas à lâcher des millions d’euros pour recruter, il est souvent reproché au club de la capitale l’absence de joueurs français dans son effectif. Une réponse pourrait toutefois intervenir prochainement. En effet, dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, il est annoncé que le PSG serait intéressé par Tanguy Ndombele et Ousmane Dembele, deux internationaux français, eux qui sont poussés vers la sortie respectivement par Tottenham et le FC Barcelone.

Le PSG s’interroge