Mercato - Barcelone : Griezmann pourrait tout changer pour cette priorité de Xavi !

Publié le 29 janvier 2022 à 14h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone peinerait à mettre la main sur Alvaro Morata, l’opération Antoine Griezmann serait susceptible de faciliter ce dossier prioritaire aux yeux de Xavi Hernandez.

Depuis quelque temps à présent, il est spécifié dans la presse que le FC Barcelone en pincerait pour un ancien joueur formé au Real Madrid en la personne d’Alvaro Morata. Néanmoins, l’international espagnol est actuellement en prêt à la Juventus avec qui l’Atletico de Madrid s’est mis d’accord jusqu’à la fin de la saison. Ce qui compliquerait sérieusement les plans du président Joan Laporta et du FC Barcelone alors que le journaliste Nicolo Schira a fait part ces dernières heures que cette opération serait tombée à l’eau en raison de la volonté de l’Atletico de voir une option d’achat obligatoire pour Alvaro Morata. Néanmoins, il se pourrait que le Barça dispose toujours d’une chance de mener à bien ce dossier.

Un accord possible entre le Barça et l’Atletico pour Morata afin de faciliter le dossier Griezmann