Mercato - OM : Longoria sait ce qui lui reste à faire pour Saliba !

Publié le 29 janvier 2022 à 12h10 par A.C.

Au sein de l’Olympique de Marseille on semble vouloir garder William Saliba, prêté par Arsenal sans option d’achat depuis l’été dernier.

Il est peut-être la meilleure recrue estivale de l’Olympique de Marseille. En échec à Arsenal et prêt à l’OGC Nice la saison dernière, William Saliba brille sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec les départs d’Alvaro Gonzalez et de Duje Caleta-Car sa position devrait devenir toujours plus solide... mais il ne faut pas oublier qu’il pourrait tirer sa révérence dans seulement quelques mois ! Pablo Longoria n’a en effet pas réussi à arracher une option d’achat lors des négociations avec Arsenal et Saliba pourrait donc quitter l’OM pour retenter sa chance en Premier League, à la fin de la saison.

Arsenal veut 24M€ pour Saliba