Mercato - OM : Longoria prépare un dernier gros coup !

Publié le 29 janvier 2022 à 11h45 par A.C.

Pablo Longoria semble déterminé à offrir un dernier renfort à Jorge Sampaoli, avant la fin du mercato hivernal.

C’est un nom qui est sorti en plein milieu du mois de janvier, alors qu’on l’avait rarement entendu jusque-là en France. Plusieurs médias italiens parlent depuis quelques jours d’un vif intérêt de la part de l’Olympique de Marseille pour Gerard Deulofeu, actuellement à l’Udinese. Ainsi, avec les possibles départs de Duje Caleta-Car et de Bamba Dieng d’ici la fin du mercato, Pablo Longoria aimerait tenter sa chance pour l’ancien du FC Barcelone. Attention, puisque ce dernier a un certain prix ! En Italie on assure en effet que l’OM devra débourser pas moins de 20M€ pour arracher Deulofeu à l’Udinese.

Longoria veut convaincre l’Udinese