Mercato - OM : Kamara complique la tâche de Longoria !

Publié le 29 janvier 2022 à 10h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait être l’un des grands acteurs de cette fin de mercato.

Sera-t-il encore à l’Olympique de Marseille le 1er février prochain ? Ce n’est pas vraiment ce qu’espère Pablo Longoria. Devant la prolongation compliquée de Boubacar Kamara, le président de l’OM a pris la décision de le vendre en ce mercato hivernal. Or, il ne reste plus que deux jours et Kamara est toujours au club ! Une occasion de dernière minute s’est présentée, puisque c’est l’Atlético de Madrid qui aurait approché l’OM, avec une offre dépassant les 5M€. Une offre qui ne semble toutefois convaincre ni Longoria ni Kamara...

Kamara pas du tout attiré par l’Atlético de Madrid