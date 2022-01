Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit un énorme danger se dessiner... pour Saliba !

Publié le 29 janvier 2022 à 11h15 par A.C.

Actuellement prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba pourrait rebondir dans un autre gros club européen.

Arrivé l’été dernier, William Saliba n’a pas tardé à s’imposer comme un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille. Avec Luan Peres il est l’un des piliers de la défense de Jorge Sampaoli et rapidement la question de son avenir s’est posée. Car Saliba n’est que prêté et l’OM n’a su décrocher aucune option d’achat lors des négociations avec Arsenal, même si le principal intéressé a envoyé un message clair au sujet de son avenir. « Franchement aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas » a récemment expliqué Saliba, au micro de RMC Sport . « Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien ».

Saliba proposé à Milan !