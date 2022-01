Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour ce buteur de Sampaoli !

Publié le 29 janvier 2022 à 17h10 par D.M.

Bamba Dieng pourrait quitter l'OM cet hiver en cas d'offre satisfaisante. L'attaquant sénégalais aurait des touches en Premier League.

Interrogé récemment sur l’avenir de Bamba Dieng, concurrencé sur le front de l’attaque par Arkadiusz Milik, mais aussi par Cédric Bakambu, Pablo Longoria avait été catégorique : « Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare » avait lâché le président de l’OM. Mais désormais, le club marseillais serait ouvert un départ de Bamba Dieng, qui avait pourtant prolongé son contrat en décembre dernier.

West Ham se positionne pour Dieng