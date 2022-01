Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a annoncé la couleur à Laporta pour l'été prochain !

Publié le 29 janvier 2022 à 21h30 par B.L. mis à jour le 29 janvier 2022 à 21h37

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 31 janvier prochain, Xavi préparerait déjà l'avenir au FC Barcelone. L'entraîneur espagnol aurait donné à sa direction une liste de ses priorités pour le recrutement futur.

Cet hiver, le FC Barcelone s'est montré très actif sur le marché des transferts. Le Barça a en effet recruté Dani Alves et Ferran Torres et Adama Traoré. Avant la fin du mercato, le club culé pourrait ensuite chercher à s'attacher services d'un buteur et d'un latéral gauche. En coulisses, Xavi serait lui loin d'être satisfait de l'effectif dont il dispose actuellement. L'entraîneur catalan aurait ainsi fait une demande colossale à Joan Laporta...

Xavi réclame 8 renforts !