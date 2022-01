Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de cet indésirable sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2022 à 13h00 par B.L.

Indésirable au FC Barcelone, Miralem Pjanic a été prêté à Besiktas l'été dernier. Le Bosnien a partagé dans la presse turc son souhait de poursuivre sa carrière avec le club d'Istanbul.

Recruté en 2020 pour la somme de 60M€, Miralem Pjanic ne n'est jamais imposé avec le FC Barcelone. Cantonné au banc sous l'ère Ronald Koeman, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie par les dirigeants catalans l'été dernier. Afin de se relancer, le Bosnien a ainsi été prêté pour une saison à Besiktas. Alors que Miralem Pjanic devrait faire son retour avec le Barça à la fin de la saison, le joueur de 31 ans se verrait bien rester en Turquie.

« J'aimerais rester à Besiktas »