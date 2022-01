Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi face à un énorme obstacle pour Aubameyang ?

Publié le 29 janvier 2022 à 9h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Xavi serait passé à la vitesse supérieure en ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, le coach du FC Barcelone pourrait avoir des difficultés à boucler la signature de l'ex-capitaine d'Arsenal en raison de son salaire XXL.

Alors que la piste menant à Alvaro Morata battrait de l'aile, Xavi aurait décidé de mettre le paquet sur Pierre-Emerick Aubameyang en cette fin de mercato hivernal. En effet, comme annoncé par Sport.es ce vendredi, le coach du FC Barcelone aurait décidé de se rabattre sur l'attaquant gabonais et de lancer les grandes manoeuvres auprès d'Arsenal. Et alors que les négociations entre le Barça et les Gunners auraient déjà bien avancées, Xavi pourrait voir l'opération capoter à cause des exigences salariales de Pierre-Emerick Aubameyang.

Xavi bloqué par le salaire XXL de Pierre-Emerick Aubameyang ?