Mercato - Barcelone : Xavi est fixé pour le retour de cet ancien du Barça !

Publié le 29 janvier 2022 à 1h30 par B.L.

À la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Jordi Alba, le FC Barcelone s'intéresserait entre autres à Alejandro Grimaldo. Cependant, Benfica ne souhaiterait pas se séparer de l'Espagnol cet hiver.

Xavi est toujours en quêtes de nouveaux renforts avant la fermeture du marché des transferts. En plus d'un attaquant de pointe, l'entraîneur du FC Barcelone souhaiterait également recruter un nouvel arrière gauche. Jordi Alba est vieillissant et sa doublure actuelle Alejandro Balde n'aurait pas totalement convaincu Xavi. Par conséquent, de nombreux joueurs ont été liés aux Blaugrana ces derniers jours. Jeudi, le quotidien catalan Sport révélait que la piste menant à Nicolas Tagliafico se serait éloignée et que le Barça compterait passer à la vitesse supérieure dans le dossier Alejandro Grimaldo. Toutefois, Benfica ne l'entendrait pas de cette oreille...

Benfica ne veut pas perdre Grimaldo