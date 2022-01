Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le voile se lève sur la révolution de Xavi au Barça !

Publié le 29 janvier 2022 à 16h00 par Th.B.

Ayant débarqué en novembre dernier, Xavi Hernandez veut revenir aux bases et retrouver l’ADN Barça selon une source proche. De quoi justifier les retours de Dani Alves et d’Adama Traoré.

À la toute fin du mois d’octobre, Joan Laporta a pris la décision avec l’ensemble de l’administration du FC Barcelone de remercier Ronald Koeman et de tourner la page en nommant Xavi Hernandez au poste d’entraîneur jusqu’en juin 2024. Depuis, le légendaire numéro 6 du FC Barcelone a noté des problèmes au sein de l’effectif qui n’est pas suffisamment proche de l’ ADN Barça en regrettant notamment en conférence de presse que certains membres de l’effectif ne comprennent pas le système. Et certains cadres de Ronald Koeman ne seraient d’ailleurs plus les bienvenus au FC Barcelone comme Memphis Depay ou encore Sergiño Dest.

Xavi veut retrouver l’ADN Barça avec Alves et Traoré !