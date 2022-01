Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prend une décision tonitruante !

Publié le 29 janvier 2022 à 18h10 par B.C.

Alors qu’il était annoncé qu’Ousmane Dembélé souhaitait toujours rester au FC Barcelone malgré sa mise à l’écart, l’international français serait désormais disposé à plier bagage, conscient que sa situation ne s’arrangera pas avec l’arrivée prochaine d’Adama Traoré.

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le FC Barcelone tente coûte que coûte de trouver une porte de sortie à Ousmane Dembélé. Libre à l’issue de la saison, l’international français n’est pas parvenu à tomber d’accord avec sa direction pour une prolongation et se retrouve donc mis à l’écart. Un moyen pour le Barça de mettre la pression sur Ousmane Dembélé, ce qui n’a pas encore porté ses fruits jusqu’à maintenant. Le champion du monde tricolore souhaiterait en effet rester en Catalogne au moins jusqu’à la fin de la saison selon les récentes informations de la presse espagnole, mais sa position aurait depuis évolué.

Dembélé prêt à partir cet hiver