Mercato - Barcelone : Le Barça met un ultime coup de pression au clan Dembélé !

Publié le 29 janvier 2022 à 15h30 par Th.B.

Alors qu’ils estimeraient qu’Ousmane Dembélé ne disposerait d’aucune porte de sortie concrète pour cet hiver, les dirigeants du FC Barcelone auraient formulé une ultime proposition de prolongation de contrat à l’ailier du Barça et son agent, avec des conditions précises.

Comme le directeur exécutif Mateu Alemany l’a dernièrement affirmé, le FC Barcelone tente tant bien que mal de parvenir à un accord avec Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko pour prolonger son contrat qui prendra fin à l’issue de la saison depuis six longs mois à présent. Cependant, impossible de rapprocher la position du club à celle du joueur et de son entourage. De quoi inciter Alemany à mettre un coup de pression à Dembélé en fixant une deadline pour donner une réponse définitive quant à la proposition du FC Barcelone et même publiquement. Une pression qui n’a pas fait sourciller Moussa Sissoko qui s’est dernièrement confié à RMC Sport . « C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur. (…) Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux. Mais il faut dire la vérité. Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire ». Des jours se sont écoulés depuis ce 18 janvier et à présent, l’hypothèse d’un départ cet hiver n’en serait plus vraiment une. Et surtout au vu de la dernière réunion entre les dirigeants du FC Barcelone et l’agent de Dembélé qui s’est déplacé en Catalogne cette semaine.

Le Barça aurait formulé une ultime proposition…

Ce samedi, à l’occasion d’un live Twitch , le journaliste Gerard Romero a fait savoir que deux réunions distinctes se seraient déroulées cette semaine entre les différentes parties concernées par l’opération au cours desquelles la direction du FC Barcelone aurait fait part au clan Dembélé que l’offre de prolongation ne serait plus d’actualité et qu’il faudrait entièrement la négocier de nouveau si la priorité du joueur était bel et bien de renouveler son bail au FC Barcelone. Et les conditions sont claires : un salaire revu à la baisse et proche des revenus de Pedri et d’Ansu Fati avec à la clé une clause de 10M€ qui peut être exercée à l’été 2022. À l’issue de la réunion de mardi, Moussa Sissoko n’aurait pas donné de réponse à la direction du FC Barcelone concernant l’offre effectuée.

