Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité éclate dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 29 janvier 2022 à 8h45 par Th.B.

Ousmane Dembélé semblerait être une option pour le PSG selon la presse ibérique. Néanmoins, et bien que le profil du champion du monde tricolore plairait au club de la capitale, sa venue serait peu probable pour deux raisons précises.

Ces derniers jours, il est question d’un intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé qui pourrait d’ailleurs se concrétiser dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. Et alors que le FC Barcelone espérerait se séparer de son ailier avant la clôture du mercato hivernal lundi soir prochain, son contrat expirant le 30 juin 2022, Chelsea et le PSG sembleraient mener la danse dans la course à la signature de Dembélé et le Paris Saint-Germain serait même « bien positionné » selon Marca . Cependant, les chances de témoigner de l’arrivée d’Ousmane Dembélé au PSG seraient infimes.

L’arrivée de Dembélé «quasi impossible» ?