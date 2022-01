Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étau se resserre autour de Boubacar Kamara !

Publié le 29 janvier 2022 à 13h30 par A.C.

Le départ de Boubacar Kamara semble être l’un des grands objectifs de Pablo Longoria en cette fin de mercato... mais la tâche semble devenir de plus en plus compliquée, pour le président de l’OM.

C’est le gros feuilleton de ce mercato hivernal. A seulement quelques mois de la fin de son contrat, Boubacar Kamara se retrouve à un tournant décisif de sa jeune carrière et pourrait décider de quitter son club formateur, l’Olympique de Marseille. Une solution semblait se présenter pour Pablo Longoria, avec l’AS Roma. Sixième de Serie A, José Mourinho a déjà vu Sergio Oliveira et Ainsley Maitland-Niles renforcer son effectif en ce mois de janvier et voudrait désormais voir une troisième recrue débarquer, avec Kamara. La polyvalence du défenseur ou milieu de 22 ans est très appréciée et les Romains semblaient persuadés de pouvoir rapidement convaincre l’OM. Or, la tendance s’est radicalement inversée puisqu’en Italie on assure que la Roma travaillerait sur d’autres dossiers désormais, notamment avec Granit Xhaka, un joueur dont l’arrivée avait déjà été réclamée par José Mourinho lors du dernier mercato estival.

L’Atlético de Madrid n’a pas encore jeté l’éponge

Heureusement pour l’Olympique de Marseille, une autre solution s’est présentée en cette fin de mercato. MARCA a en effet annoncé que l’Atlético de Madrid aurait formulé une offre supérieure à 5M€ pour acquérir Boubacar Kamara dès cet hiver. Une somme à priori correcte pour un joueur à qui il ne reste que cinq mois de contrat... mais pas au gout de Pablo Longoria ! Le quotidien espagnol a en effet révélé que le président de l’OM n’aurait pas donné suite à cette offre, ce qui n’aurait pas décourage les Colchoneros . Ce samedi, Nicolo Schira assure que Diego Simeone pousserait ses dirigeants à poursuivre les négociations avec l’OM, mais de son côté Kamara ne serait pas dut out attiré par un avenir à l'Atlético de Madrid.

Un mal pour un bien ?