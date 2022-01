Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 29 janvier 2022 à 17h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund envisagerait de snober le club de la capitale pour rejoindre l'Espagne.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est (presque) déjà promis au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Pour combler le très possible départ de Kylian Mbappé, Leonardo a décidé de miser en priorité sur Erling Haaland, d'après les informations du 10 Sport divulguées le 25 aout. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund devrait recaler le PSG.

Erling Haaland devrait snober le PSG pour signer en Espagne