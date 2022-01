Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départs, arrivée… Ça va encore bouger à l’OM !

Publié le 30 janvier 2022 à 12h30 par T.M.

A l’instar du dernier mercato estival, l’OM s’est montré très actif durant ce mois de janvier. Néanmoins, le mercato hivernal n’a pas encore fermé ses portes. Et d’ici le 31 janvier minuit, cela pourrait bouger à tous les rayons du côté de la Canebière.

Cet hiver s’annonçait animé du côté de l’OM. En effet, il était prévu que ça bouge dans le sens des arrivées. Malgré la dizaine de recrues à l’été, Jorge Sampaoli avait clairement affiché ses intentions, réclamant ainsi du sang neuf à Pablo Longoria. De nouveaux joueurs étaient donc attendus pour cette seconde partie de saison et le président phocéen a exaucé les souhaits de son entraîneur en allant chercher Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, tandis que Samuel Gigot vient d’être recruté par l’OM, mais c’est au Spartak Moscou, où il a été prêté, qu’il finira la saison. Dans le sens des départs également cela a bougé. Jordan Amavi a été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice tandis que Dario Benedetto a lui été vendu à Boca Juniors. Bien loin toutefois des objectifs qui avaient été fixés par Frank McCourt pour ce mois de janvier. En effet, l’Américain avait réclamé à Pablo Longoria de vendre pour pas moins de 30M€. Un objectif loin d’être rempli donc, mais le mercato hivernal est encore loin d’être fini et dans cette dernière ligne droite, cela pourrait donc bouger.

Des départs attendus…

Alors que l’OM voulait donc récupérer 30M€ cet hiver, Pablo Longoria est loin du compte. Mais des liquidités pourraient bien rentrer dans les caisses phocéens avant la clôture du mercato hivernal. En effet, dans les prochaines heures, plusieurs départs pourraient intervenir au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Disposant d’un bon de sortie, Duje Caleta-Car est toujours très courtisé en Premier League où West Ham s’intéresse à lui. Une offre pourrait ainsi arriver sur le bureau de Pablo Longoria prochainement. De même, Bamba Dieng pourrait lui aussi filer en Angleterre. Annoncé notamment parmi les cibles de Newcastle, le Sénégalais pourrait être vendu pour environ 10M€. Et il y a également encore le cas Alvaro Gonzalez à gérer. Alors que l’Espagnol n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, le voilà poussé vers la sortie. Reste maintenant à trouver un point de chute bien qu’Alvaro Gonzalez ne manquerait pas d’options pour son avenir.

… et encore une arrivée à prévoir ?