Mercato - OM : Les coulisses de l’arrivée de la dernière recrue de l’OM dévoilées !

Publié le 30 janvier 2022 à 11h30 par T.M.

Ce samedi soir, en marge du match de Coupe de France face à Montpellier, l’OM a également annoncé le recrutement de Samuel Gigot, défenseur central du Spartak Moscou. Une opération à propos de laquelle on en sait désormais un peu plus.

D’ici quelques heures ou bien quelques mois, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et William Saliba ne devraient plus être à l’OM. Un grand chantier en défense centrale se profilait donc du côté de la Canebière et Pablo Longoria a décidé de prendre les choses en mains dès ce mois de janvier. Ainsi, il y a quelques jours maintenant, il était annoncé que les Phocéens avaient coché le nom de Samuel Gigot, qui était dans sa dernière année de contrat au Spartak Moscou. Dernièrement, l’entourage du Français avait également confirmé des discussions avec l’OM et elles se sont finalement concrétisées ce samedi soir. En effet, le club phocéen a officialisé il y a quelques heures l’arrivée de Samuel Gigot. Alors qu’il aurait pu arriver libre à l’été, le voilà qu’il a signé un contrat de 4 ans et demi, mais il finira la saison en prêt au Spartak Moscou.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France »