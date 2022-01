Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros problème à régler avec Loïc Rémy ?

Publié le 30 janvier 2022 à 10h10 par B.L.

À la recherche de renforts pour son secteur offensif, l'ASSE s'intéresserait à Enzo Crivelli et à Loïc Rémy. Si le prêt du joueur de 26 ans semble être en bonne voie, le transfert de l'ancien buteur de l'OL serait plus compliqué à conclure, notamment en raison d'un imposant salaire.

L'ASSE compterait encore se montrer active avant la fin du mercato hivernal. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Elaquim Mangala ont déjà rejoint les Verts . Désormais, Pascal Dupraz chercherait grandement à renforcer son secteur offensif en visant deux anciens buteurs de Ligue 1, à savoir Enzo Crivelli et Loïc Remy. Et l'arrivée de ce dernier semblerait être plus compliquée à boucler pour les dirigeants stéphanois...

Le salaire de Loïc Remy pourrait poser problème