Mercato - ASSE : Claude Puel règle ses comptes après son départ !

Publié le 30 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Il y a quelques semaines, l’ASSE décidait de se séparer de Claude Puel. Désormais parti, l’ancien entraîneur des Verts a livré quelques révélations concernant les coulisses de son aventure compliquée dans le Forez.

En octobre 2019, l’ASSE nommait Claude Puel comme entraîneur afin d’entamer un nouveau cycle alors que le club stéphanois était en bas de classement. Deux ans plus tard, les Verts ont décidé de s’en séparer alors que l’ASSE était engluée à la 20ème place de Ligue 1. Le divorce a ainsi été officiellement prononcé en décembre dernier. Mais pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné ? A l’occasion d’un entretien accordé à Europe 1 , Puel a notamment pointé du doigt la politique de sa direction concernant le marché des transferts.

« Quatre mercato que j’ai dû subir… »