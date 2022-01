Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel vide son sac après son départ !

Publié le 28 janvier 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Discret depuis son départ en décembre dernier, Claude Puel prendra la parole dimanche au cours d’un entretien accordé à Europe 1. L’occasion pour l’ancien entraîneur de l’ASSE de revenir sur les raisons de son échec chez les Verts.

Régulièrement annoncé sur le départ après le mauvais début de saison réalisé par l’AS Saint-Etienne, Claude Puel a connu la défaite de trop le 5 décembre dernier face à Rennes (5-0) à Geoffroy Guichard. Comme vous l’avait révélé le10sport.com à cette époque, c’est Pascal Dupraz qui a été choisi par la direction stéphanoise pour succéder à l’entraîneur de 60 ans. Depuis, ce dernier se montre discret dans les médias, hormis une réponse sèche adressée à Roland Romeyer le 7 janvier, après que le président du directoire de l’ASSE ait indiqué que Claude Puel s’était volontairement montré inactif sur le marché des transferts durant son passage entre 2019 et 2021. « Lorsqu'un entraîneur quitte un club, il est tentant de lui faire porter toutes les responsabilités d'une situation », avait répliqué Claude Puel par le biais d’un communiqué envoyé à L’Equipe . Ce dimanche, l’ancien technicien de l’AS Saint-Etienne devrait néanmoins en dire davantage au cours d’un entretien accordé à Europe 1 . L’occasion pour lui de revenir sur son échec chez les Verts et de pointer du doigt les problèmes financiers du club forézien.

« On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos »

« Je ne m’attendais pas à ce que le club soit dans cette situation quand je suis arrivé. Mais à partir de là, ce qui était important, c’était tout simplement de donner le meilleur, de les aider tout simplement à passer cette situation et passer cette étape », explique Claude Puel, regrettant les problèmes financiers de l’AS Saint-Etienne : « On n’a pas pu faire de recrutement durant quatre mercatos. Quatre mercatos que j’ai dû subir parce qu’il fallait essayer de limiter la masse salariale et créer des joueurs pour essayer de les vendre plus tard, et d’avoir des bonnes conditions financières pour le futur du club. »

« Avec mon staff, on a donné et on a fait le maximum en essayant »