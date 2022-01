Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente de boucler un dossier brûlant à 15M€ !

Publié le 28 janvier 2022 à 16h45 par B.C.

Alors qu’Eric Junior Dina Ebimbe semblait tout proche de quitter le PSG pour rejoindre le Bayer Leverkusen en prêt, les deux clubs ne parviendraient pas à finaliser l’opération.

À quelques heures de la fin du mercato hivernal, le PSG s’active pour régler ses derniers dossiers. Leonardo est toujours en discussions avec Tottenham pour tenter de trouver un accord concernant Tanguy Ndombele, la priorité de Mauricio Pochettino en ce mois de janvier, mais le directeur sportif du PSG n’en oublie pas les départs. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le club de la capitale cherche à prolonger Eric Junior Dina Ebimbe pour le prêter dans la foulée, un scénario qui semblait tout proche de se concrétiser puisque le Bayer Leverkusen est intéressé par le milieu formé au PSG. Cependant, ce dossier serait actuellement bloqué.

Ça bloque pour Dina Ebimbe