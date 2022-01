Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz proche de boucler un nouveau renfort à 3M€ ?

Publié le 28 janvier 2022 à 22h30 par A.D.

Pour renforcer son attaque cet hiver, Pascal Dupraz serait sur le point d'accueillir Enzo Crivelli. L'ancien buteur des Girondins de Bordeaux devrait arriver sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 3M€.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes à la fin du mois de janvier, Pascal Dupraz souhaiterait absolument recruter un nouveau buteur. Dans cette optique, le coach de l'ASSE aurait plusieurs cibles en tête, et notamment celle menant à Enzo Crivelli. Pour finaliser l'opération au plus vite, Pascal Dupraz devrait recevoir Enzo Crivelli ce samedi matin à Saint-Etienne, avant de finaliser les négociations avec l'agent du joueur lundi soir. Et pour convaincre Antalyaspor, l'ASSE pourrait accepter d'insérer une option d'achat pour le prêt d'Enzo Crivelli d'après L'Equipe . Une information confirmée par la presse turque.

Un prêt avec une option d'achat de 3M€ pour Enzo Crivelli ?