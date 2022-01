Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ se confirme pour ce gardien de Dupraz !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h10 par B.L.

Avec notamment l'arrivée de Paul Bernardoni au poste de gardien de but, Stefan Bajic devrait quitter l'ASSE avant la fin du mercato hivernal, qui fermera ses portes le 31 janvier.

De nombreux mouvements seraient encore à prévoir du côté de Saint-Étienne avant la fermeture du marché des transferts. Derniers de Ligue 1 avec seulement 3 victoires obtenues en 22 journées, les Verts comptent bien se relancer dans la deuxième partie de la saison pour se maintenir. Par conséquent, l'ASSE n'a pas chômé en coulisses, en s'attachant les services de Bakary Sako, Sada Thioub, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala et de Paul Bernardoni. Et l'arrivée du gardien de but en provenance d'Angers, révélée par le10sport.com, pourrait pousser un autre portier vers la sortie...

Stefan Bajic proche d'un départ