Mercato - Barcelone : Cette piste de Xavi affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone se serait dernièrement intéressé de près à Nicolas Tagliafico, ce dernier n'a toujours pas rejoint le Barça. Le latéral gauche aurait tout de même encore l'espoir de s'engager en faveur des Blaugrana cet hiver.

Le mercato serait loin d'être terminé pour le FC Barcelone. Après Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, Xavi espèrerait toujours s'attacher les services d'un attaquant de pointe, mais aussi d'un latéral gauche. Le technicien espagnol souhaiterait apporter de la concurrence à Jordi Alba et le jeune Alejandro Balde ne donnerait pas entière satisfaction. Par conséquent, le Barça viserait Nicolas Tagliafico, un temps ciblé par l'OM cet hiver. Cependant, l'opération tarde à se finaliser.

Tagliafico garde espoir de rejoindre le Barça cet hiver