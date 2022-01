Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a eu chaud pour sa dernière recrue !

Publié le 30 janvier 2022 à 9h45 par T.M.

Ce samedi soir, l’OM a officialisé le recrutement de Samuel Gigot. Le défenseur français du Spartak Moscou ne manquait pourtant pas de prétendants pour son avenir.

Et de 3 ! Après Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, c’est Samuel Gigot qui a été recruté par l’OM. Ce samedi, le club phocéen a officialisé l’arrivée du défenseur central français, qui va toutefois finir la saison en prêt au Spartak Moscou. Sur la Canebière, Pablo Longoria prépare donc déjà l’avenir. Alors qu’Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et William Saliba ne devraient plus être là à l’avenir, le recrutement de Gigot permet donc d’être un peu plus serein en défense centrale. Cela n’était pourtant pas gagné.

L’OM a battu la concurrence !