Mercato - OM : Un joueur placardé par Sampaoli bientôt de retour ? Il répond !

Publié le 30 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Prêté à l'OGC Nice avec option d'achat, Jordan Amavi s'est prononcé sur son avenir et laisser planer le doute sur son club la saison prochaine.

Après une première partie de saison durant laquelle il a très peu joué, Jordan Amavi a logiquement quitté l'OM cet hiver. Le latéral gauche a rejoint l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat ce qui ne règle donc pas définitivement la question de son avenir à court terme. Malgré tout, Jordan Amavi ne se pose pas encore de question et se concentre sur la fin de saison avec les Aiglons..

Amavi entretient le suspens