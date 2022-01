Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar face à un problème inattendu pour Pogba ?

Publié le 30 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui souhaite profiter de la fin de son contrat avec Manchester United l’été prochain, Paul Pogba pourrait finalement prendre une décision inattendue qui refroidirait les ardeurs du Qatar. Explications.

Après avoir réussi à faire venir plusieurs stars libres l’été dernier comme Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi, le PSG entend bien réitérer ce type d’opération lors du prochain mercato estival ! Le Qatar rêve en effet du gros coup Paul Pogba (28 ans), le milieu de terrain français arrivant au terme de son contrat avec Manchester United. Mais le PSG pourrait finalement être obligé de revoir ses plans dans ce dossier…

Pogba prêt à prolonger avec MU ?