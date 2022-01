Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba réserverait une mauvaise surprise à Leonardo !

Publié le 29 janvier 2022 à 9h15 par Th.B.

Alors que Leonardo travaillerait d’ores et déjà sur son recrutement pour l’été prochain, Paul Pogba pourrait snober le directeur sportif du PSG et finalement prolonger son contrat à Manchester United si Ralf Rangnick conservait son poste d’entraîneur.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo serait déjà sur le pont, prêt à avancer ses pions pour les opérations jugées prioritaires par la direction sportive du PSG. D’une part, la succession de Kylian Mbappé, bien parti pour plier bagage pour le Real Madrid, serait au centre des attentions. Néanmoins, à l’instar de la dernière intersaison, Leonardo pourrait profiter des belles opportunités sur le marché des agents libres. Et alors qu’il n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait débarquer l’été prochain par le biais de son statut d’agent libre. L’Équipe a révélé dans la journée de vendredi que le PSG commencerait même à avoir des doutes en interne sur l’opération Tanguy Ndombele en raison de son profil de jeu sensiblement similaire à celui de Pogba, dont l’arrivée serait prévue pour la fin de saison.

Prolongation de Pogba à United si… Rangnick restait en poste !