Mercato - OM : L'annonce de Jordan Amavi sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2022 à 16h10 par B.L.

En manque de temps de jeu avec l'OM, Jordan Amavi a été prêté avec option d'achat à l'OGC Nice cet hiver. Le latéral gauche a ainsi évoqué un possible avenir chez les Aiglons.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Jordan Amavi a vu son temps de jeu se réduire considérablement. N'entrant pas dans les plans de l'entraîneur argentin, le latéral gauche n'a cumulé que quatre apparitions toutes compétitions confondues avec Marseille lors de la première partie de la saison. Désireux de se relancer, Jordan Amavi a alors été prêté avec option d'achat à l'OGC Nice, son club formateur. Le joueur de 27 ans s'est ainsi prononcé sur son avenir avec l'équipe entraînée par Christophe Galtier.

« On verra en fin de saison »