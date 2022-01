Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM confirme une nouvelle recrue !

Publié le 31 janvier 2022 à 15h45 par T.M. mis à jour le 31 janvier 2022 à 15h56

Ce dimanche, en Turquie, il était annoncé que l’OM avait bouclé l’arrivée de Bartug Elmaz. Une rumeur évoquée par le club phocéen.

Et de 4 pour l’OM ? Lors de ce mercato hivernal, le club phocéen a réussi à recruter Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot, qui ne débarquera toutefois qu’à l’été, finissant la saison en prêt au Spartak Moscou. Mais dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, il était annoncé que cela pourrait encore bouger à l’OM. Et les dernières informations à ce sujet sont arrivées de Turquie puisqu’il a été expliqué que Bartug Elmaz, milieu défensif de 18 ans qui évolue aujourd’hui à Galatasaray, se serait engagé avec le club phocéen. Une arrivée qui ne devrait toutefois se faire qu’à l’été comme pour Gigot.

L'OM lâche sa réponse pour Elmaz