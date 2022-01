Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec sa dernière, Longoria anticipe une catastrophe !

Publié le 31 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Conscient que l'OM pourrait voir filer plusieurs défenseurs centraux d'ici la fin de la saison, Pablo Longoria a anticipé en bouclant la signature de Samuel Gigot. Mais surtout, cela prouve que le club phocéen s'inquiète vraiment du risque d'interdiction de recrutement.

Déjà actif sur le marché avec les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l'OM prépare également l'avenir puisque le club phocéen a officialisé la signature de Samuel Gigot qui terminera toutefois la saison au Spartak Moscou. Par conséquent, le défenseur central rejoindra l'OM l'été prochain afin de s'installer dans l'arrière garde de Jorge Sampaoli lors du prochain exercice. Une opération qui en dit long sur ce qui attend le club phocéen dans un avenir proche.

L'OM boucle Gigot pour anticiper les futurs départs

En effet, Pablo Longoria est conscient que l'OM risque une interdiction de recrutement à cause de l'affaire Pape Gueye. La FIFA a déjà sanctionné le club phocéen qui a immédiatement fait appel auprès du TAS. Un appel suspensif qui permet aux Marseillais de recruter et surtout d'anticiper la confirmation de la sanction qui interdirait l'OM d'enregistrer de nouveaux joueurs. Par conséquent, en recrutant dès aujourd'hui Samuel Gigot, Pablo Longoria est assuré de pouvoir compter sur le défenseur central la saison prochaine. Une arrivée cruciale compte tenu du fait que le prêt de William Saliba ne s'accompagne pas d'option d'achat, tandis que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sont sur le départ.