Mercato - OM : Pour cette vente de Longoria, c’est terminé !

Publié le 31 janvier 2022 à 15h10 par Th.B.

Bien que Pablo Longoria semble souhaiter témoigner du départ d’un autre joueur de Jorge Sampaoli cet hiver, le président de l’OM ne devrait pas parvenir à ses fins avec le dossier Duje Caleta-Car. Explications.

Comme L’Équipe en a fait part dans ses colonnes du jour, l’une des priorités de Pablo Longoria en cette dernière journée de mercato était sans aucun doute de trouver un accord avec West Ham pour le transfert de Duje Caleta-Car. Goal et Foot Mercato affirmaient dimanche soir que les positions des deux clubs s’étaient rapprochées avec une indemnité de transfert proche des 25M€. Néanmoins, L’Équipe explique ces dernières heures que les conditions proposées par West Ham ne plairaient pas au président de l’OM lorsque The Evening Standard est encore allé plus loin.

Pas d’accord entre l’OM et West Ham pour Caleta-Car