Mercato - OM : Pablo Longoria prépare un dernier gros coup cet hiver !

Publié le 30 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Désireux de s’attacher les services de Duje Caleta-Car avant lundi, West Ham est passé à la vitesse supérieure pour trouver un accord avec l’OM, qui pourrait empocher un joli chèque dans les prochaines heures.

À l’instar de l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est montré actif en ce mois de janvier avec déjà trois renforts au compteur, à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal. Sead Kolasinac et Cédric Bakambu ont déjà rejoint l’effectif de Jorge Sampaoli, tandis que Pablo Longoria a trouvé un accord pour le transfert de Samuel Gigot, qui finira la saison en prêt avec le Spartak Moscou. Dans le sens des arrivées, l’OM semble donc avoir réussi son mercato, bien que Pablo Longoria avait une autre mission prioritaire dans ce marché, à savoir se séparer de certains éléments. Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec une option d'achat tandis que Dario Benedetto a fait son retour à Boca Juniors. Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda ou encore Boubacar Kamara ont également été annoncés vers la sortie, mais jusqu’à maintenant, aucun de ces joueurs n’a plié bagage. Pourtant, l’Olympique de Marseille a prévu de récupérer 30M€ cet hiver, et le temps presse alors que Jorge Sampaoli a indiqué jeudi que des départs pourraient être à signaler d’ici à lundi : « Je suis ici pour gagner, même si je connais les difficultés du marché. On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. On va voir comment évolue le marché, il peut y avoir des départs. » Et justement, une vente importante serait imminente.

Caleta-Car se rapproche de la Premier League