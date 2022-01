Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce la couleur pour cette vente à 25M€ !

Publié le 31 janvier 2022 à 8h30 par Th.B.

Bien que West Ham ait formulé une offre de transfert concrète à l’OM pour Duje Caleta-Car, Pablo Longoria semblerait attendre une meilleure proposition de la part des Hammers puisque L’Équipe affirme que le président de l’OM ne serait pas convaincu par les conditions proposées par le pensionnaire de Premier League.

En ce lundi 31 janvier synonyme de deadline day pour le mercato hivernal, des changements sont susceptibles d’être opérés dans l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. En effet, le président Pablo Longoria aimerait boucler sa première grosse vente de l’hiver et compterait entre autres sur Duje Caleta-Car. En effet, et ce bien qu’il fut réticent à l’idée de relever le challenge West Ham lors de la dernière intersaison, l’international croate serait à présent emballé par le projet des Hammers qui lui offriraient un salaire doublé par rapport aux revenus qu’il perçoit actuellement à l’OM. C’est du moins ce que Foot Mercato a affirmé dimanche en confirmant l’information de Goal selon laquelle l’indemnité du transfert discutée entre l’OM et West Ham avoisinerait les 25M€, bonus compris.

L’OM pas encore convaincu par l’offre de West Ham pour Caleta-Car…