Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale envoie un message à Donnarumma et Navas !

Publié le 1 février 2022 à 3h15 par A.M.

Arrivé en provenance du LOSC l'été dernier, Lucas Lavallée se prononce sur sa cohabitation avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Depuis l'été dernier, le poste de gardien de but est en constante évolution au PSG. Et pour cause, Leonardo a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan prenait fin. L'Italien est donc en concurrence avec Keylor Navas pour la place de titulaire ce qui a poussé Marcin Bulka Garissone Innoncent au départ, tous deux prêtés l'été dernier, tandis que Sergio Rico a quant à lui rejoint Majorque cet hiver. Un aubaine pour le jeune Lucas Lavallée, lui aussi arrivé libre lors du précédent mercato estival, en provenance du LOSC. Entre les départs, les blessures, et l'incertitude due au Covid, le jeune portier français est donc régulièrement amené à s'entraîner avec le groupe professionnel, ce qui l'enchante.

Lavalée s'enflamme pour Navas et Donnarumma