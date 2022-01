Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, Zahavi joue un sale tour au Qatar !

Publié le 31 janvier 2022 à 23h45 par Th.B.

Alors que le PSG songe entre autres à Robert Lewandowski pour succéder à Kylian Mbappé, l’agent du Polonais, en la personne de Pini Zahavi, ferait d’une prolongation de contrat au Bayern Munich une priorité.

Afin d’oublier Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à son terme en juin prochain, le PSG songeait déjà l’été dernier à Robert Lewandowski et à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait le 25 août 2021. Et selon BILD , le Bayern Munich prendrait la décision de vendre Lewandowski l’été prochain, soit à une année avant l’expiration de son contrat, si l’attaquant polonais ne prolongeait pas. Chose qui devrait évoluer selon le président Herbert Hainer et une autre figure forte du Bayern Munich.

Rummenigge envoie un message à Lewandowski et son agent veut qu’il prolonger au Bayern !