Mercato - PSG : Leonardo bien parti pour boucler une vente inattendue ?

Publié le 31 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Même s’il appartient officiellement au PSG, Marcin Bulka fait l’objet d’une option d’achat dans le cadre de son prêt à l’OGC Nice. Et le gardien polonais envisage d’y rester l’été prochain…

Barré par une concurrence colossale dans la hiérarchie des gardiens au sein du PSG avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas mais également Sergio Rico (actuellement prêté à Majorque), Garissone Innocent et Alexandre Letellier, Marcin Bulka enchaine donc les période en prêt. Le portier polonais de 22 ans évolue actuellement à l’OGC Nice en tant que doublure de Walter Benitez, et il se pourrait qu’il ne revienne jamais au PSG…

Bulka veut rester à Nice